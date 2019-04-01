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Факты / Украина

День дурака: как шутят 1 апреля о результатах выборов президента

31 марта состоялись выборы президента Украины. Как на их результаты реагируют пользователи соцсетей 1 апреля в День смеха – читайте в материале Фактов ICTV.

День дурака: как шутят 1 апреля о результатах выборов президента

1 апреля во мире отмечают День смеха или День дурака. Факты ICTV собрали лучшие шутки, посвященные выборам президента Украины 2019, которые состоялись 31 марта.

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День дурака: как шутят 1 апреля о результатах выборов президента / 8 фотографий

Напомним, по результатам выборов президента по экзит-полу, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Лидером первого тура с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский. Второе место занял Петр Порошенко – 17,8%, на третьем месте Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

Юрий Бойко получил 9,8% голосов, а Анатолий Гриценко – 7,1%.

Читайте: Явка на выборах 2019 в Украине

К слову, ЦИК продолжает проводить подсчет голосов на выборах 2019.

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