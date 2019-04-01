31 марта состоялись выборы президента Украины. Как на их результаты реагируют пользователи соцсетей 1 апреля в День смеха – читайте в материале Фактов ICTV.

1 апреля во мире отмечают День смеха или День дурака. Факты ICTV собрали лучшие шутки, посвященные выборам президента Украины 2019, которые состоялись 31 марта.

































День дурака: как шутят 1 апреля о результатах выборов президента / 8 фотографий

Напомним, по результатам выборов президента по экзит-полу, во второй тур выходят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Лидером первого тура с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский. Второе место занял Петр Порошенко – 17,8%, на третьем месте Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

Юрий Бойко получил 9,8% голосов, а Анатолий Гриценко – 7,1%.

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К слову, ЦИК продолжает проводить подсчет голосов на выборах 2019.