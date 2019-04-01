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Факти / Україна

День дурня: як жартують 1 квітня про результати виборів президента

31 березня відбулися вибори президента України. Як на їхні результати реагують користувачі соцмереж 1 квітня у День сміху – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

День дурня: як жартують 1 квітня про результати виборів президента

1 квітня у світі відзначають День сміху або День дурня. Факти ICTV зібрали кращі жарти, присвячені виборам президента України 2019, які відбулися 31 березня.

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День дурня: як жартують 1 квітня про результати виборів президента / 7 фотографий

Нагадаємо, за результатами виборів президента по екзит-полу, у другий тур виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Лідером першого туру з результатом 30,4% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко – 17,8%, на третьому місці Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

Юрій Бойко отримав 9,8% голосів, а Анатолій Гриценко – 7,1%.

Читайте: Явка на виборах 2019 в Україні

До слова, ЦВК продовжує проводити підрахунок голосів на виборах 2019.

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