Владимир Зеленский лидирует по результатам подсчета голосов на выборах 2019. Ранее Елена Зеленская, жена кандидата, в эфире ICTV рассказала о своем сначала негативном отношении к решению мужа баллотироваться.

Владимир Зеленский перед выборами в эксклюзивном интервью для ICTV 22 марта рассказал о своем видении политической ситуации в стране, а его жена выразила свою позицию относительно решения мужа.

Елена Зеленская говорит, что идея выборов пришла извне. Все начали говорить, чтобы он попробовал себя в роли настоящего президента.

– Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли и когда мне сказали, что наверное мы попробуем, я уже была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь, – отмечает Елена Зеленская.

Также она добавила, что смирилась с решением мужа, когда поняла, что это его выбор.

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– Я пока взяла тайм-аут, чтобы не думать о том, буду я первой леди или нет. Придет время и мы сможем все решить. Я боюсь загадывать что-то наперед, – высказалась Зеленская.