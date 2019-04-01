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Факти / Україна / Політика

Дружина Зеленського була проти його участі в президентських виборах

Володимир Зеленський лідирує за результатами підрахунку голосів на виборах 2019. Раніше Олена Зеленська, дружина кандидата, в ефірі ICTV розповіла про своє спочатку негативне ставлення до рішення чоловіка балотуватися.

Дружина Зеленського була проти його участі в президентських виборах

Володимир Зеленський перед виборами в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV 22 березня розповів про своє бачення політичної ситуації країни, а його дружина висловила свою позицію щодо рішення чоловіка.

Олена Зеленська каже, що ідея виборів прийшла ззовні. Усі почали говорити, щоб він попробував себе у ролі справжнього президента.

– Я була агресивно проти початку цього проекту, тому що це дуже важкий проект, навіть це не проект, а напрямок у житті. Я встигла вже звикнути до цієї думки і коли мені сказали, що напевно ми спробуємо, я вже була готова до того, що доведеться трохи змінити своє життя, – зазначає Олена Зеленська.

Також вона додала, що змирилася з рішенням чоловіка, коли зрозуміла, що це його вибір.

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– Я поки взяла тайм-аут, щоб не думати про те, буду я першою леді чи ні. Прийде час і ми зможемо все вирішити. Я боюсь загадувати щось наперед, – висловилася Зеленська.

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