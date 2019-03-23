Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів про те, як змусити громадян платити податки.

Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів, що хоче розвивати економіку і залучати інвестиції в Україну через перезапуск судової системи і відновлення довіри до держави.

Політик пропонує нульову декларацію та податкову амністію для бізнесу.

Зеленський каже, що потрібно зробити сприятливий інвестиційний клімат і обновити судову систему, бо через недовіру до системи правосуддя і формується негативний імідж країни.

– Якщо нова влада покаже, що працює чесно, тоді народ і бізнес не будуть ухилятися від податків. Правомірність або в’язниця – іншого рішення не буде, – зазначає Зеленський.

Читайте: Вибори президента України 2019

Кандидат у президенти розповів про так звану нульову декларацію та податкову амністію.

– Податкова амністія за певний відсоток, ми пропонуємо 5%, для великого бізнесу цей відсоток можна збільшити. Нульова декларація – це дуже важливо. Це насправді “чистилище”, всі ми пробачимо один другого. І з цього моменту давайте платити податки, якщо ти не платиш – ти сідаєш у в’язницю, – пояснив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про два шляхи реінтеграції Донбасу.