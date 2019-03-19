Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает озвучить ключевую пятерку своей команды к концу второго тура выборов президента Украины.

Зеленский дал обещание назвать ключевых людей из своей команды к концу второго тура выборов 2019.

– Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти, – заявил Зеленский.

Об этом он рассказал на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве.

При этом он заявил, что среди присутствующих на встрече есть те люди, которых он видит в своей команде. Но он подметил, что понадобится время для того, чтобы принять решение.

– Я должен с ним пожить – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу, – говорит он.

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Источник: Команда Зеленского

Фото: Команда Зеленского