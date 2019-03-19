PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает озвучить ключевую пятерку своей команды к концу второго тура выборов президента Украины.

Зеленский рассказал, когда представит ключевую пятерку своей команды

Зеленский дал обещание назвать ключевых людей из своей команды к концу второго тура выборов 2019.

– Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти, – заявил Зеленский.

Об этом он рассказал на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве.

При этом он заявил, что среди присутствующих на встрече есть те люди, которых он видит в своей команде. Но он подметил, что понадобится время для того, чтобы принять решение.

– Я должен с ним пожить – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу, – говорит он.

Читайте: Владимир Зеленский – кандидат в президенты Украины

Напомним, что ранее мы писали, почему растет рейтинг Зеленского и что будет дальше.

Источник: Команда Зеленского

Фото: Команда Зеленского

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: как будут голосовать на самом отдаленном участке в Антарктиде
Мертвые души, карусели и исчезающие чернила – схемы фальсификаций в день выборов
Выборы президента Украины: полный список кандидатов
Выборы президента 2019: сколько украинцев изменили место голосования
На выборах Украины ожидают рекордное количество наблюдателей
Без селфи и отчетов: что запрещено делать на избирательных участках
Выборы 2019: полиция зарегистрировала 45 нарушений за сутки
Юрий Бойко – кандидат в президенты Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка