В окупованому Криму десять провайдерів повністю заблокували доступ до 12 українських інформаційних сайтів та двох соцмереж – LinkedIn та Telegram.

В лютому-березні 2019 року правозахисники Crimean Human Rights Group провели моніторинг доступності сайтів за допомогою мереж десяти різних провайдерів у дев’яти населених пунктах півострова.

Йдеться про Білогірськ, Севастополь, Сімферополь, Керч, Джанкой, Ялту, Бахчисарай, Красноперекопськ та район.

– КПГ перевірила 34 українських інформаційних сайти, доступ до яких частково або повністю заблокований мінімум в одному з населених пунктів, – йдеться у повідомленні.

Загалом перевірили 34 українських інформаційних сайти, доступ до яких був повністю або частково заблокований щонайменше в одному з населених пунктів.

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До слова, російська влада планує ізолювати громадян від інтернету.

Джерело: Crimean Human Rights Group