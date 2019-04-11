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Факты / Украина / Общество

Место голосования изменили более 116 тыс. избирателей

По состоянию на 11 апреля уже более 116 тыс. украинцев воспользовались возможностью временного изменения места голосования на президентских выборах во втором туре.

Место голосования изменили более 116 тыс. избирателей

На данный момент место голосования изменили 116 тыс. 502 человека. Чаще всего избиратели выбирают Киев 20 тыс. 890 избирателей и Киевскую область 12 тыс. 357 человек.

Украинцы могут изменить место голосования до 15 апреля включительно.

Перед выборами работники госреестра составляют списки избирателей, туда вписывают всех граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными.

Зайдите на сайт Государственного реестра избирателей и проверьте есть ли вы в списках, если нет – регистрируйтесь.

Читайте: Как зарегистрироваться для голосования во втором туре выборов

Как изменить место регистрации

Кроме копий паспорта нужна справка, которая аргументирует изменение места голосования.

  • Справка с места учебы или работы;
  • Справка о праве собственности или аренду жилья;
  • Документы о рабочей командировке (если есть).

Напомним, в первом туре выборов место голосования изменили 315 тыс. 725 человек.

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