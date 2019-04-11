Станом на 11 квітня вже понад 116 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах у другому турі.

На сьогодні місце голосування змінили 116 тис. 502 особи. Найчастіше виборці обирають Київ 20 тис. 890 виборців і Київську область 12 тисяч 357 осіб.

Українці можуть змінити місце голосування до 15 квітня включно.

Перед виборами працівники держреєстру складають списки виборців, туди вписують усіх громадян України, яким виповнилося 18 років, окрім тих, кого суд визнав недієздатними.

Зайдіть на сайт Державного реєстру виборців і перевірте чи є ви у списках, якщо немає – реєструйтесь.

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Як змінити місце реєстрації

Окрім копій паспорта потрібна довідка, яка аргументує зміну місця голосування.

Довідка з місця навчання або роботи;

Довідка про право власності або оренду житла;

Документи про робоче відрядження (якщо є).

Нагадаємо, у першому турі виборів місце голосування змінили 315 тис. 725 осіб.