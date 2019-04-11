PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Місце голосування змінили понад 116 тис. виборців

Станом на 11 квітня вже понад 116 тис. українців скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на президентських виборах у другому турі.

Місце голосування змінили понад 116 тис. виборців

На сьогодні місце голосування змінили 116 тис. 502 особи. Найчастіше виборці обирають Київ 20 тис. 890 виборців і Київську область 12 тисяч 357 осіб.

Українці можуть змінити місце голосування до 15 квітня включно.

Перед виборами працівники держреєстру складають списки виборців, туди вписують усіх громадян України, яким виповнилося 18 років, окрім тих, кого суд визнав недієздатними.

Зайдіть на сайт Державного реєстру виборців і перевірте чи є ви у списках, якщо немає – реєструйтесь.

Читайте:  Як зареєструватися для голосування у другому турі виборів

Як змінити місце реєстрації

Окрім копій паспорта потрібна довідка, яка аргументує зміну місця голосування.

  • Довідка з місця навчання або роботи;
  • Довідка про право власності або оренду житла;
  • Документи про робоче відрядження (якщо є).

Нагадаємо, у першому турі виборів місце голосування змінили 315 тис. 725 осіб.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Психоз і коматоз: як подолати агресію після виборів
Штаби Порошенка і Зеленського не домовилися щодо дебатів
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
У Зеленського запропонували провести дебати телемостом
Дебати Порошенка і Зеленського: чи можна буде потрапити на Олімпійський
Коли експерти VADA озвучать результати аналізів Порошенка
Юристи, екс-міністри та професори: хто входить до команди Зеленського
Вибори 2019. Сюрпризи першого туру, гучні заяви і чим здивували
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка