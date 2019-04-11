Петр Порошенко будет пытаться стать евродепутатом в 2024 году.
Петр Порошенко имеет целью стать депутатом Европарламента в будущем.
Об этом действующий президент Украины заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о дальнейших планах в случае, если он не будет переизбран на выборах 2019.
Порошенко уточнил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
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Как известно, даже если Порошенко пройдет на второй срок, то в 2024 году, согласно Конституции, он не сможет баллотироваться в президенты в третий раз.
Напомним, Порошенко заявил, что придет на дебаты против Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.
Источник: LB.ua
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