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Факты / Украина

Порошенко планирует баллотироваться в Европарламент

Петр Порошенко будет пытаться стать евродепутатом в 2024 году.

Порошенко

Петр Порошенко имеет целью стать депутатом Европарламента в будущем.

Об этом действующий президент Украины заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, отвечая на вопрос о дальнейших планах в случае, если он не будет переизбран на выборах 2019.

Порошенко уточнил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.

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Как известно, даже если Порошенко пройдет на второй срок, то в 2024 году, согласно Конституции, он не сможет баллотироваться в президенты в третий раз.

Напомним, Порошенко заявил, что придет на дебаты против Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.

Источник: LB.ua

 

Фото: Getty Images

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