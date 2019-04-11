Петро Порошенко намагатиметься стати євродепутатом у 2024 році.

Петро Порошенко має на меті стати депутатом Європарламенту в майбутньому.

Про це чинний президент України заявив у кулуарах Київського безпекового форуму, відповідаючи на питання про подальші плани в разі, якщо його не переоберуть на виборах 2019.

Порошенко уточнив, що балотуватиметься в депутати Європарламенту в 2024 році.

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Як відомо, навіть якщо Порошенко пройде на другий термін, то в 2024 році, згідно з Конституцією, він не зможе балотуватися у президенти втретє.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що прийде на дебати проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.

Джерело: LB.ua