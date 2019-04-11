Прокурор САП приказал детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонном комплексе.

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры устно дал указание детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Олега Гладковского по делу о коррупции в Укроборонпроме.

– Процессуальными руководителями в уголовном производстве не предоставлено ни одного указания, кроме одной и то – в устной форме.

Не упоминать в ходатайствах детективов фамилии Олега Гладковского и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании BIHUS.info, – сообщили в антикоррупционном бюро.