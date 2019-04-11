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Факты / Украина / Политика

Расхищение в оборонке: САП приказала вычеркнуть Гладковского из дела

Прокурор САП приказал детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонном комплексе.

Расхищение в оборонке: САП приказала вычеркнуть Гладковского из дела

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры устно дал указание детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Олега Гладковского по делу о коррупции в Укроборонпроме.

– Процессуальными руководителями в уголовном производстве не предоставлено ни одного указания, кроме одной и то – в устной форме.

Не упоминать в ходатайствах детективов фамилии Олега Гладковского и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании BIHUS.info, – сообщили в антикоррупционном бюро.

Они заявили, что САП почти месяц игнорирует запросы бюро по предоставлению доступа к уголовному производству.

Оно, вероятно, содержит переписку, что может свидетельствовать о причастности до коррупционных схем бывшего заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына.

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По мнению НАБУ, руководство САП “саботирует” следствие.

– Сложившаяся ситуация делает невозможным расследование фактов коррупции в оборонном комплексе, – отметили в бюро.

Напомним, журналисты из команды BIHUS.info опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.

В частности, речь идет о сыне Олега Гладковского – Игоре Гладковском, который якобы организовал контрабанду запчастей из РФ. Факты ICTV собрали все, что об этом известно.

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