Прокурор САП приказал детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонном комплексе.
Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры устно дал указание детективам НАБУ вычеркнуть фамилию Олега Гладковского по делу о коррупции в Укроборонпроме.
– Процессуальными руководителями в уголовном производстве не предоставлено ни одного указания, кроме одной и то – в устной форме.
Не упоминать в ходатайствах детективов фамилии Олега Гладковского и других лиц, которые опубликованы в журналистском расследовании BIHUS.info, – сообщили в антикоррупционном бюро.
Они заявили, что САП почти месяц игнорирует запросы бюро по предоставлению доступа к уголовному производству.
Оно, вероятно, содержит переписку, что может свидетельствовать о причастности до коррупционных схем бывшего заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына.
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По мнению НАБУ, руководство САП “саботирует” следствие.
– Сложившаяся ситуация делает невозможным расследование фактов коррупции в оборонном комплексе, – отметили в бюро.
Напомним, журналисты из команды BIHUS.info опубликовали расследование, в котором рассказали о хищениях в оборонном секторе.
В частности, речь идет о сыне Олега Гладковского – Игоре Гладковском, который якобы организовал контрабанду запчастей из РФ. Факты ICTV собрали все, что об этом известно.