Прокурор САП наказав детективам НАБУ викреслити прізвище Гладковського у справі про розкрадання в оборонному комплексі.

Національне антикорупційне бюро заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури усно надав вказівку детективам НАБУ викреслити прізвище Олега Гладковського зі справи про корупцію в Укроборонпромі.

– Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні не надано жодної вказівки, окрім однієї і то – в усній формі.

Не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Олега Гладковського та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні BIHUS.info, – повідомили в антикорупційному бюро.