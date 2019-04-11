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Факти / Україна / Політика

Розкрадання в оборонці: САП наказала викреслити Гладковського зі справи

Прокурор САП наказав детективам НАБУ викреслити прізвище Гладковського у справі про розкрадання в оборонному комплексі.

Розкрадання в оборонці: САП наказала викреслити Гладковського зі справи

Національне антикорупційне бюро заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури усно надав вказівку детективам НАБУ викреслити прізвище Олега Гладковського зі справи про корупцію в Укроборонпромі.

– Процесуальними керівниками у кримінальному провадженні не надано жодної вказівки, окрім однієї і то – в усній формі.

Не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Олега Гладковського та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні  BIHUS.info, – повідомили в антикорупційному бюро.

Вони заявили, що САП майже місяць ігнорує запити бюро щодо надання доступу до кримінального провадження.

Яке, ймовірно, містить листування, що може свідчити про причетність до корупційної схеми колишнього заступника РНБО Олега Гладковського та його сина.

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На переконання НАБУ, керівництво САП “саботує” слідство.

– Ситуація, що склалася унеможливлює розслідування фактів корупції в оборонному комплексі, – наголосили в бюро.

Нагадаємо, журналісти з команди BIHUS.info опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.

Зокрема, мова йде про сина Олега Гладковського – Ігоря Гладковського, який нібито організував контрабанду запчастин з РФ. Факти ICTV зібрали все, що про це відомо.

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