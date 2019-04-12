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Факты / Украина / Политика
Что такое дебаты и для чего они нужны

Между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые прошли во второй тур выборов, 19 апреля должны состояться дебаты на Суспільному. Что такое дебаты и для чего они нужны – в материале Фактов ICTV.

Что такое дебаты?

Дебатами (от французского слова debatдискуссия) называют публичный обмен мнениями между двумя сторонами по актуальной теме, в случае с выборами – между кандидатами в президенты.

Цель такой дискуссии – убедить аудиторию, а не друг друга, в своей правоте, то есть сформировать положительное впечатление о себе.

Откуда к нам пришли дебаты?

Публичные политические дебаты проходили еще в античной Греции. Их использовали как демократический метод обсуждения законов.

Современные политические дебаты берут начало в британском парламенте, приблизительно с 1265 года.

Для чего нужны дебаты?

Дебаты являются составной частью избирательного процесса. Этот формат удобен для электората – в плане сравнения позиции политиков.

Когда состоятся дебаты?

Статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Суспільному и оплачиваются из госбюджета.

Дебаты проводятся с использованием электронных (аудиовизуальных) СМИ за счет средств госбюджета.

Закон устанавливает дату дебатов – последняя пятница перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. То есть во втором туре выборов президента они должны состояться 19 апреля.

Условия проведения предвыборных теледебатов

Кандидаты участвуют в теледебатах лично. В случае отказа одного из них или невозможности участия, выделенное для теледебатов время предоставляется другому для проведения предвыборной агитации.

Кстати, прохождение медосмотра для участия в дебатах, как того требует штаб Владимира Зеленского от действующего главы государства Петра Порошенко, не прописано в законе о выборах президента.

Кроме того, если теледебаты состоятся на НСК Олимпийский, они должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов, поскольку считаются агитацией, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно “проведение публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций”.

Повлияют ли дебаты на результат выборов?

Дебаты являются эмоциональной составляющей избирательного процесса, поэтому, конечно, могут повлиять на результаты голосования во втором туре президентских выборов.

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