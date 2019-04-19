Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з них або неможливості участі, виділений для теледебатів час надається іншому для проведення передвиборної агітації.

До речі, проходження медогляду для участі в дебатах, як того вимагає штаб Володимира Зеленського від чинного глави держави Петра Порошенка, не прописано в законі про вибори президента.

Окрім того, якщо теледебати відбудуться на НСК Олімпійський, вони мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів, адже вважаються агітацією, яка врегульована статтею 58 закону про вибори президента щодо “проведення публічних дебатів, дискусій, прес-конференцій”.