12 апреля заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен с должности.

Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на НСК Олимпийский заявил, что заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко уволили 12 апреля.

– В пятницу первый заместитель главы службы внешней разведки генерала Семочко уволен с должности, – сказал он.

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Напомним, в проведенном расследовании Дениса Бигуса говорилось о незаконном обогащении Семочко. В сюжете рассказывалось, что его семья имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а родственники, кроме украинского имеют гражданство России.

После расследования журналистов в НАБУ было открыто уголовное производство в отношении Семочко.

К слову, сегодня на НСК Олимпийский прошли дебаты анонсированные президентом Украины Петром Порошенко. Зеленский на них не пришел.

Фото: zik