12 квітня заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено з посади.

Президент України Петро Порошенко під час дебатів на НСК Олімпійський заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнили 12 квітня.

– У п’ятницю перший заступник голови служби зовнішньої розвідки генерала Семочко звільнений з посади, – сказав він.

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Нагадаємо, у проведеному розслідуванні Дениса Бігуса йшлося про незаконне збагачення Семочка. У сюжеті розповідалося, що його сім’я має будинки під Києвом вартістю в мільйони доларів, а родичі, крім українського, мають громадянство Росії.

До слова, сьогодні на НСК Олімпійський пройшли дебати анонсовані президентом України Петром Порошенком. Зеленський на них не прийшов.

Фото: zik