Главой МИД Украины может стать Вадим Пристайко. Факты ICTV узнали все, что о нем известно.

По информации СМИ, возглавить МИД Украины может Вадим Пристайко. Факты ICTV собрали все, что о нем известно.

Кто такой Вадим Пристайко

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. За его плечами Киевский политехнический институт и Украинская академия внешней торговли.

Он в 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США. Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

Готов ли стать главой МИД?

По словам Вадима Пристайко, главой МИД он станет только при президентстве Владимира Зеленского и если предложение поступит именно от него.

Сейчас он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч. 20 мая Пристайко присутствовал на международных встречах Владимира Зеленского с гостями инаугурации

Декларация

Вадим Пристайко за 2018 год задекларировал пять квартир в Киеве и автомобиль BMW Х1. Недвижимость находится в общей собственности с сыном и женой. Также в декларации значится доход от основного места работы в МИД – 271 136 гривен.

Читайте: Внеочередные выборы состоятся 21 или 28 июляв размере трех миллионов грн за 2018 год. Источник дохода – основное место работы и предоставления жилья в аренду.

Напомним, что Елену Зеркаль могут назначить заместителем главы Администрации Президента по международным вопросам.