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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цену газа для промпотребителей снизят – когда и на сколько

Нафтогаз снизит цену на газ для промышленных потребителей на 7,6-7,9%.

Цену газа для промпотребителей снизят – когда и на сколько

В июне 2019 цена на газ для промышленных предприятий на условиях предоплаты снизится на 7,9%.

Это на 496 гривен меньше, чем в мае – до 5,803 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров с НДС.

Такое решение приняла НАК Нафтогаз Украины.

Как объясняют в компании, сниженная цена будет доступной для потребителей, которые не имеют долгов и закупают в месяц голубого топлива объемом более 50 тыс. куб. м.

Читайте: Цены на газ в Украине должны зависеть от мировых – МВФ

Те же промышленные предприятия, которые работают без предоплаты, будут платить 6,423 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

Как сообщалось, в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ после введения НКРЭКУ новых тарифов для Укртрансгаза.

 

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