PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціну газу для промспоживачів знизять – коли і на скільки

Нафтогаз знизить ціну на газ для промислових споживачів на 7,6-7,9%.

Ціну газу для промспоживачів знизять – коли і на скільки

У червні 2019 року ціна на газ для промислових підприємств на умовах передоплати знизиться на 7,9%.

Це на 496 гривень менше, ніж було в травні – до 5,803 тис. гривень за 1 тис. кубометрів із ПДВ.

Таке рішення ухвалила НАК Нафтогаз України.

Як пояснюють у компанії, знижена ціна буде доступною для споживачів, які не мають боргів і закуповують на місяць блакитного палива обсягом понад 50 тис. куб. м.

Читайте: Ціни на газ в Україні повинні залежати від світових – МВФ

Ті ж промислові підприємства, які працюють без передоплати, платитимуть 6,423 тис. грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ), що на 7,6% (на 525 грн) нижче, ніж у травні.

Як повідомлялося, у кожній області України діятиме своя ціна на газ після введення НКРЕКП нових тарифів для Укртрансгазу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Махінації з газовими платіжками: як не стати жертвою схеми
Риторика Росії змінилась – Коболєв про транзитний контракт з Газпромом
Україна може отримати від США $2 млрд на закупівлю газу
Транзит газу через Україну: РФ відмовилася від переговорів
Громадська рада порекомендувала НКРЕКП переглянути тарифи на розподіл газу
Третя газова війна: як Україна готується до закінчення контракту з Газпромом
Транзит газу через Україну можуть зупинити у 2020 році – Коболєв
Туреччина скоротила імпорт російського газу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка