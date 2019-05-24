Нафтогаз знизить ціну на газ для промислових споживачів на 7,6-7,9%.

У червні 2019 року ціна на газ для промислових підприємств на умовах передоплати знизиться на 7,9%.

Це на 496 гривень менше, ніж було в травні – до 5,803 тис. гривень за 1 тис. кубометрів із ПДВ.

Таке рішення ухвалила НАК Нафтогаз України.

Як пояснюють у компанії, знижена ціна буде доступною для споживачів, які не мають боргів і закуповують на місяць блакитного палива обсягом понад 50 тис. куб. м.

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Ті ж промислові підприємства, які працюють без передоплати, платитимуть 6,423 тис. грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ), що на 7,6% (на 525 грн) нижче, ніж у травні.

Як повідомлялося, у кожній області України діятиме своя ціна на газ після введення НКРЕКП нових тарифів для Укртрансгазу.