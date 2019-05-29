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Макрон назвал условие для встречи в нормандском формате

Эммануэль Макрон готов организовать встречу в нормандском формате и собирается провести переговоры на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате, когда сложатся должные политические условия.

– Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой, – сказал он.

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Макрон добавил, что в ближайшее время собирается провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним, – сказал он.

Напомним, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали встречу нормандской четверки после выборов.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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