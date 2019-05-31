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Факты / Украина

Бомбардировщики РФ сбросили 50 бомб в Крыму

Армия РФ нанесла бомбовые удары во время учений под Феодосией.

Бомбардировщики РФ сбросили 50 бомб в Крыму

Военно-космические силы РФ провели учения в аннексированном Крыму.

Российская армия потренировалась в уничтожении условного противника с помощью бомбардировочной авиации. Для этого экипажи на самолетах Су-34 и Су-24М нанесли бомбовые удары по целям на полигоне под Феодосией.

Сообщается, что всего летчики применили более 50 бомб.

Читайте: Украина готовит санкции за незаконные раскопки в Крыму

Кроме того, силы РФ осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.

Напомним, военная разведка Украины получила информацию о том, что Россия может переместить ядерные боеприпасы в оккупированный Крым.

Источник: Минобороны РФ

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