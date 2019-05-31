Армія РФ завдала бомбових ударів під час навчань під Феодосією.

Військово-космічні сили РФ провели навчання в анексованому Криму.

Російська армія потренувалася у знищенні умовного противника за допомогою бомбардувальної авіації. Для цього екіпажі на літаках Су-34 і Су-24М завдали бомбових ударів по цілях на полігоні під Феодосією.

Повідомляється, що всього льотчики застосували понад 50 бомб.

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Крім того, сили РФ здійснили пуски некерованих авіаційних ракет та стрільбу з гарматного озброєння.

Нагадаємо, військова розвідка України отримала інформацію про те, що Росія може перемістити ядерні боєприпаси до окупованого Криму.

Джерело: Міноборони РФ