З 1 липня в Україні має запрацювати ринок електроенергії. Чому його запуск призведе до підвищення тарифів та як можна цього уникнути – в матеріалі Фактів ICTV.

У липні ціни на електроенергію можуть зрости.

Два роки тому Верховна Рада ухвалила законопроект Про ринок електроенергії. Він передбачає, що з 1 липня 2019 року ціни на електроенергію визначатимуться не державою, а на ринкових засадах.

Планувалось створити конкурентний ринок електроенергії, де б споживач самостійно обирав собі постачальника, виходячи з кращих цін та якості послуг. Конкуренція б стимулювала зниження цін та підвищення якості послуг.

Така ж модель ринку успішно працює в Європі, а у нас запроваджується в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

За два роки парламент і постачальники мали підготуватись – ухвалити необхідні законопроекти, врегулювати технологічні та організаційні зміни.

Проте нині енергетична система не готова, тому її запуск може спричинити збої та неконтрольоване зростання цін.

Реформа не завершена

Експерти називають декілька причин, які заважатимуть повноцінному функціонуванню ринку енергетики.

По-перше, не підготовлена законодавчо-нормативна база.

– Верховна рада ухвалила закон, але будь-який закон – це хребет самої робочої системи. До закону потрібно ухвалити велику кількість регуляторних актів, документів, змін, які дозволяють цьому ринку працювати, – пояснює Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його оцінками, закони готові лише на 10%.

По-друге, ІТ-системи, які слугують ціновим майданчиком для нового ринку, не готові та не протестовані. Експерти застерігають – це може спричини збої у постачанні електроенергії.

По-третє, ринок електроенергії сьогодні монополізований.

– Для того, щоб існував ринок, має бути конкуренція. А у нас два гравці контролюють більше 80% виробництва електроенергії в Україні. Вони швидко домовляться і на ринку виставлятимуть дуже схожі пропозиції за ціною, – зазначає Харченко.

Він прогнозує, що тарифи зростуть у 1,5-2 рази, а якість послуг – не зміниться.

Як вирішити проблему?

Отож для запуску ринку електроенергії європейського зразка не вистачає багатьох факторів. Однак рішення готове – відтермінувати запуск на деякий час, щоб завершити підготовку.

На цьому наголошують експерти, партнери з Європейського Союзу, а також команда новообраного президента.

Зокрема, представництво Європейського Союзу та Світовий банк наполягають на тому, що підготовка до імплементації ринку не завершена.

Для того, щоб відкласти запуск, потрібне відповідне рішення Верховної Ради.

В парламенті зареєстровано два законопроекти – для відтермінування на три і на дев’ять місяців. Однак через достроковий розпуск увага депутатів зосереджена на інших питаннях.

Так, комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки провалив розгляд законопроектів про відтермінування нового ринку. Втім, там все ж таки виступають за тримісячний термін:

– Враховуючи, що державні інституції за два роки не зробили те, що були зобов’язані, нам би не хотілось давати термін на дев’ять місяців. Якщо вони цього за два роки не зробили, у нас немає переконання, що зроблять за дев’ять, – каже заступник голови комітету Олександр Домбровський.

Експерти наполягають, що три місяці – замало. Це лише перекладання відповідальності на наступний склад парламенту.

– Правильне рішення – 9-12 місяців, які дадуть змогу наступному уряду хоч якось розібратись в ситуації і почати активно діяти, – вважає Олександр Харченко.

На рік пропонує відкласти впровадження нового ринку і представник Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

– Щоб бути чесними, треба відразу відтермінувати на рік. Розробити помісячний план, що за цей рік потрібно ухвалити і як маємо підготуватись. А з 1 липня 2020 року підготовленими запускати нову модель ринку.

Які наслідки від непідготовленого запуску?

Окрім того, що зростуть ціни для споживачів, недопрацьована реформа може викликати ще низку проблем.

– Реформа не готова, причому неготова настільки, що вона може призвести до глибокої кризи в електроенергетиці вже за два-три місяці. Якщо відтермінування не буде зроблено, я очікую в жовтні-листопаді великої фінансової кризи, – каже Харченко.

У команді президента застерігають – технічна неготовність може обернутись збоями у постачанні електроенергії:

– Може бути ситуація, за якої ІТ-системи дадуть збої, не буде ціни на наступні дні. Якщо не буде ціни на наступні дні, генерація може припинити роботу. А якщо вона перестане працювати, в країні можуть виникнути перебої з електроенергією.

Отже, щоб уникнути небажаних колапсів та здорожчання ціни, реформу потрібно поставити на паузу. Зараз це питання на розгляді РНБО, яке скликав Володимир Зеленський. Окрім інших проблем, секретар РНБО Олександр Данилюк обіцяв розглянути і проблеми енергетики.

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