И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года в детские дома не будут принимать детей, которые не являются сиротами.

В Украине до 2020 года все детские дома будут работать в обычном режиме, но параллельно будет вестись подготовка для устройства в семьи детей, от которых отказались родители.

– С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье, – рассказала Супрун.

По ее словам, до 2023 года на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка.

Источник Уляна Супрун