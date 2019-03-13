PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка

Правительство ввело ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 6 лет.

Украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка

Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума для детей.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Выплачивать средства начнут с 1 апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в год, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. грн. Однако к концу года сумму еще увеличат до почти 1 800 грн.

Читайте: Помощь на детей 2019: виды и размер выплат

Ежемесячно на такую ​​помощь необходимо 200 млн грн.

Выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет. Они будут осуществляться за счет субвенций местным бюджетам.

Ранее Факты ICTV писали о предложении КГГА доплачивать киевлянам за каждого новорожденного ребенка по 10 тыс. грн.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Монетизация субсидий. За первый день государство выплатило 350 млн грн
Что такое пуповинная кровь, как лечит болезни и хранение
Дети падают из окон! Как уберечь малыша защитными системами
Количество больных раком детей в Украине выросло почти на 14%
Отравление в детсаду Тернополя – в больнице пятеро малышей
Госпомощь многодетным семьям вырастет на 1,5 тыс. грн – Порошенко
10 тыс. за ребенка: в КГГА предлагают новую доплату родителям
Киевлянка, которая бросила младенца в заброшенном доме, работает в детском саду
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка