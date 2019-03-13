Правительство ввело ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 6 лет.
Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума для детей.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Выплачивать средства начнут с 1 апреля.
Премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в год, а сразу установить ее на уровне 1,7 тыс. грн. Однако к концу года сумму еще увеличат до почти 1 800 грн.
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Ежемесячно на такую помощь необходимо 200 млн грн.
Выплаты предусмотрены для 158,8 тыс. детей до 6 лет. Они будут осуществляться за счет субвенций местным бюджетам.
Ранее Факты ICTV писали о предложении КГГА доплачивать киевлянам за каждого новорожденного ребенка по 10 тыс. грн.