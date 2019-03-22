Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью получат материальную помощь от КГГА до конца 2019 года.

Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в органах труда и социальной защиты населения города Киева и Пенсионного фонда Украины города Киева, до конца 2019 года получат ежемесячную адресную социальную материальную помощь.

Помощь в размере 1500 грн получат дети-сироты, дети с инвалидностью подгруппы А и дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека, попечительство или, которые воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Социальная помощь, которая составляет 1400 грн, будет выплачена лицам с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность и лицам с инвалидностью I группы подгруппы А – получателям государственной социальной помощи.

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В размере 1000 грн материальная помощь предусмотрена детям с инвалидностью. Помощь в размере 900 грн – лицам с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность и лицам с инвалидностью I группы – получателям государственной социальной помощи.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, тем, кто одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинские семьи будут получать помощь на третьего ребенка.