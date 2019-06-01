В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з 2020 року в дитячі будинки не прийматимуть дітей, які не є сиротами.

В Україні до 2020 року всі дитячі будинки працюватимуть у звичному режимі, але паралельно буде вестися підготовка для влаштування в сім’ї дітей, від яких відмовилися батьки.

– З 2020 року дітей не будуть приймати в будинки дитини. Буде створено всі умови, щоби ці діти могли повноцінно зростати зі своїми рідними батьками. У виключному випадку вони будуть жити в патронатній чи прийомній сім’ї, – розповіла Супрун.

За її словами, до 2023 року на місці дитбудинків буде створено паліативно-реабілітаційні центри.

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Раніше Факти ICTV писали про те, що українські сім’ї отримуватимуть допомогу на третю дитину.

Джерело: Уляна Супрун