Владимир Зеленский держит на личном контроле дело о ранении 5-летнего мальчика полицейскими в Переяслав-Хмельницком.

– У него (мальчика, – Ред.) утром было очень тяжелое состояние, однако ему предоставляется все необходимое лечение. Он находится на искусственной вентиляции легких, и сейчас ведется разговор о том, нужна ли помощь иностранных специалистов. Собственно, Владимир Зеленский взял этот вопрос под личный контроль. И если это будет нужно, он предоставит необходимых специалистов, и эта помощь будет оказана мальчику, – сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель во время брифинга.