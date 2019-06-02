Появились подробности обстоятельств огнестрельного ранение 5-летнего мальчика в Киевской области.

В прокуратуре Киевской области сообщили, что двум патрульным Переяслав-Хмельницкого Киевской области сообщено о подозрение в ранении 5-летнего мальчика. Во время происшествия они во время отдыха употребляли алкоголь.

– В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские, – говорится в сообщении.

Бабушка пострадавшего мальчика Александра Тлявова в комментарии Громадському заявила, что полицейские признают свою вину.

– Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались, – рассказывает она.

Также она сообщила, что состояние ребенка крайне тяжелое.

Сейчас прокуратура ходатайствует об избрании подозреваемым меры пресечения в виде “круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей” и отстранения от занимаемых должностей.

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Напомним, что 1 июня в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний мальчик получил ранение в голову в результате случайного выстрела.