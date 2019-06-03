PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Поранення 5-річного хлопчика під Києвом: Зеленський взяв справу під особистий контроль

Поранення 5-річного хлопчика під Києвом знаходиться під особистим контролем президента України Володимира Зеленського.

Поранення 5-річного хлопчика під Києвом: Зеленський взяв справу під особистий контроль

Володимир Зеленський тримає на особистому контролі справу щодо поранення 5-річного хлопчика поліцейскими у Переяслав-Хмельницькому.

– У нього (хлопчика, – Ред.) зранку був дуже важкий стан, однак йому надається усе необхідне лікування. Він перебуває на штучній вентиляції легень, і зараз ведеться розмова про те, чи потрібна допомога закордонних фахівців. Власне, Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль. І якщо це буде потрібно, він надасть необхідних фахівців, і ця допомога буде надана хлопчику, – повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу.

Читайте: Були п’яні, розважалися: подробиці поранення поліцейськими 5-річного хлопчика

Нагадаємо, що 5-річного хлопчика поранили двоє патрульних 31 травня. Це сталося на подвір’ї за місцем проживання дитини у Переяслав-Хмельницькому.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Законопроект про незаконне збагачення внесено в Раду: що він передбачає
У пораненні п’ятирічного хлопчика під Києвом підозрюють поліцейських
Під Києвом п’ятирічного хлопчика поранено пострілом у голову
На Київщині чоловік напав на поліцейських із сокирою
Летів зі швидкістю 200 км/год! Під Києвом BMW врізалося у фуру і загорілося
Законопроект про імпічмент: процедура та причини усунення глави держави
Олексій Оцерклевич: що відомо про нового начальника УДО
Зеленський призначив начальником УДО Оцерклевича
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка