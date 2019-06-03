Володимир Зеленський тримає на особистому контролі справу щодо поранення 5-річного хлопчика поліцейскими у Переяслав-Хмельницькому.

– У нього (хлопчика, – Ред.) зранку був дуже важкий стан, однак йому надається усе необхідне лікування. Він перебуває на штучній вентиляції легень, і зараз ведеться розмова про те, чи потрібна допомога закордонних фахівців. Власне, Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль. І якщо це буде потрібно, він надасть необхідних фахівців, і ця допомога буде надана хлопчику, – повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель під час брифінгу.