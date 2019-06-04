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Факти / Україна

Рада відмовилася розглядати законопроекти про імпічмент і виборчі права військових

Нардепи відмовилися включити до порядку денного Верховної Ради законопроекти про імпічмент і виборчі права військових.

Рада відмовилася розглядати законопроекти про імпічмент і виборчі права військових

До порядку денного Верховної Ради не внесли законопроекти №10340 і №10340-1 про імпічмент.

Ініціатором одного з них є президент України Володимир Зеленський.

Депутати не включили до порядку денного законопроект №10356 про внесення зміни в закон про вибори народних депутатів України щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Читайте: Законопроект про імпічмент: процедура та причини усунення глави держави

Також Рада не підтримала включення до порядку денного законопроекти зі сфери фінансування програм і установ охорони здоров’я, сфер житлово-комунальних послуг та сфери енергетики.

Нагадаємо, що проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відправили на погодження в МВФ і посольство США.

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