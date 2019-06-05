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Факти / Україна / Політика

Донбас, НАТО і Саакашвілі: 7 тез з інтерв’ю Зеленського у Брюсселі

Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне Донбас, а референдум щодо вступу України до НАТО буде проведено тоді, коли українці будуть до цього готові.

Донбас, НАТО і Саакашвілі: 7 тез з інтерв’ю Зеленського у Брюсселі

Володимир Зеленський у Брюселі дав велике інтерв’ю, в якому прокоментував убивство дитини у Переяславі-Хмельницькому, можливий референдум про вступ України до НАТО і шанси отримати другий транш ЄС.

Факти ICTV зібрали головні тези з інтервю президента України.

  • Винних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому притягнуть до кримінальної відповідальності. Зеленський не виключає і політичної відповідальності у зв’язку з трагедією.
  • Українська влада винесе питання вступу до НАТО, коли громадяни будуть до цього готовими.

– Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно.

  • Зеленський упевнений, що Україна отримає другий транш від ЄС у розмірі €500 млн. Саме переговори щодо макрофінансової допомоги президент назвав своєю головною місією у Брюсселі.
  • Глава держави упевнений, що Україна поверне тимчасово окуповані території Донбасі. У зв’язку з цим влада планує у червні обговорити з великим бізнесом питання розбудови Донбасу.
  • Зеленський запропонував Павлу Клімкіну залишитися на посаді міністра закордонних справ, але дипломат вирішив піти у політику.

Читайте: Зеленський звернувся до РФ через ескалацію на Донбасі

  • Команда Зеленського додала у поданий законопроект про незаконне збагачення кримінальну відповідальність і стягнення необґрунтованих активів.

– Я думаю, що без такого закону ми не маємо з вами права говорити про будь-яку антикорупційну діяльність в Україні.

  • Президент повернув громадянство колишньому губернатору Одещини, тому що вважає, що у Міхеіла Саакашвілі паспорт забрали незаконно.

Нагадаємо, Зеленський у Брюсселі оголосив про незмінність курсу України в ЄС і НАТО і заявив про готовність Києва до переговорів із Росією.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Адміністрація Президента

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