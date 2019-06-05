Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив дві постанови, які мають велике значення для вчасного запуску ринку електроенергії.

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії – Про порядок накладення спеціальних зобов’язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів та Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

На думку голови уряду, своєчасне впровадження нового ринку електроенергії не має альтернативи, оскільки дата запуску прописана в законі Про ринок електричної енергії.

– В уряду є тільки одна можливість – виконати норми закону і запустити ринок електроенергії з 1 липня. Цей законопроект напрацьовувався в парламенті і відповідає всім європейським і світовим нормам, – сказав Володимир Гройсман.

Ухвалені постанови спрямовані на недопущення зростання ціни на електроенергію для населення.

– Серед рішень, які зараз буде ухвалювати уряд – запровадити механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором для того, щоб не допустити зростання ціни електроенергії, – підкреслив прем’єр.

З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019 року. Перехід передбачений законом Про ринок електроенергії, ухваленим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, зокрема щодо поділу компаній за напрямами розподілу і передання електроенергії.

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13 травня прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується за терміном, і додав, що новації не повинні приводити до підвищення цін на електроенергію для населення.

Нагадаємо, ЄБРР підтримує реформу енергоринку за затвердженою законом моделлю.