У Конституційного суду є місяць на ухвалення рішення щодо законності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Представник президента у КСУ Федір Веніславський розраховує, що рішення щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів буде прийнято раніше, ніж через місяць.

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– Закон про Конституційний суд України дає на ухвалення рішення з цього питання місяць. Тобто можемо прогнозувати, що не пізніше 29 червня 2019 року має бути рішення суду, але ми очікуємо його швидше, – сказав він під час перерви у засіданні КСУ.

До слова, трансляцію засідання Конституційного суду 11 червняможна подивитися на Фактах ICTV.

Указ про розпуск Ради: Конституційний суд зібрався на засідання



Фото: КСУ