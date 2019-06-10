Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, по результатам которого, если бы внеочередные выборы в парламент состоялись в начале июня, в новую Раду прошли бы пять партий.

Согласну опросу КМИС, проведенному 26 мая – 7 июня, в новую Верховную Раду могут пройти четыре партии:

Слуга народа (32,1%);

Оппозиционная платформа – За жизнь (7,8%);

Европейская солидарность (5,4%);

ВО Батькивщина 5,1%.

Высокие шансы попасть в пятерку имеет также партия Голос Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать, и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

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По данным опроса, 24,2% респондентов не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали, еще 6,6% – сказали, что не пошли бы голосовать.

КМИС с 26 мая по 7 июня провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения.

Методом личного интервью опрошено 2021 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

К слову, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил десятку списка.

Источник: КМІС