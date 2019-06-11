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Факти / Україна / Політика

Я підготовлений до цього: Гройсман про можливість знову стати прем’єром

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий продовжити перебування на посаді.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що не проти того, аби продовжити своє перебування на посаді.

– Я можу говорити про те, що підготовлений для того, аби продовжувати працювати прем’єр-міністром, але для цього мені потрібний мандат, – сказав Гройсман.

Він заявив, що хоче зробити усе для того, аби після перебуванні на посаді прем’єр-міністра йому не було соромно дивитися людям в очі.

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Гройсман додав, що він готовий до будь-яких викликів, аби реалізувати задуми та ідеї своєї команди.

До слова, останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що у п’яти партій є можливість потрапити до парламенту.

Джерело: Свобода слова

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