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Факты / Украина

Зеленский уволил руководителя Госуправделами Куцика

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

куцик

Иван Куцик уволен с должности руководителя Государственного управления делами.

– Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно поданному им заявлению, – говорится в указе президента.

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Исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами назначен Сергей Борзов.

Напомним, 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Источники: Администрация Президента, Администрация Президента

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