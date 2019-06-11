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Факти / Україна

Зеленський звільнив керівника ДУС Куцика

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами.

куцик

Іван Куцик звільнений з посади керівника Державного управління справами.

– Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою, – йдеться в указі президента.

Читайте: Зеленський звільнив начальника слідчого управління СБУ Остафійчука

Виконувачем обов’язків керівника Державного управління справами призначений Сергій Борзов.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Джерела: Адміністрація Президента, Адміністрація Президента

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