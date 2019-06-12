Глава партії Самопоміч Андрій Садовий заявив, що Україні як ніколи потрібна глобальна модернізація.

Глава партії Самопоміч Андрій Садовий в ефірі програми Свобода слова заявив, що Україні потрібно провести глобальну модернізацію.

За його словами, потрібно дізнатися, в якому стані знаходяться атомні станції, дамби, гідроелектростанції.

– Нам потрібно робити глобальну модернізацію країни. Це – титанічні речі. Тут потрібні якісні професіонали і залучення інвестицій – сказав Садовий.

Читайте: Шанс на зміни і загроза кризи: Гриценко про майбутнє України

Він додав, що інфраструктура України знаходиться у критичному стані і для її ремонту потрібні мільярди доларів.

До слова, лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів, яких чинних народних депутатів готовий підтримати на виборах.