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Факти / Україна / Політика

Садовий: Україні потрібна глобальна модернізація

Глава партії Самопоміч Андрій Садовий заявив, що Україні як ніколи потрібна глобальна модернізація.

Андрій Садовий

Глава партії Самопоміч Андрій Садовий в ефірі програми Свобода слова заявив, що Україні потрібно провести глобальну модернізацію.

За його словами, потрібно дізнатися, в якому стані знаходяться атомні станції, дамби, гідроелектростанції.

– Нам потрібно робити глобальну модернізацію країни. Це – титанічні речі. Тут потрібні якісні професіонали і залучення інвестицій – сказав Садовий.

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Він додав, що інфраструктура України знаходиться у критичному стані і для її ремонту потрібні мільярди доларів.

До слова, лідер партії Голос Святослав Вакарчук розповів, яких чинних народних депутатів готовий підтримати на виборах.

Джерело: Свобода слова

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