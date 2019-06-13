Ринок електроенергії запрацює з наступного місяця. Які наслідки запуску ринку з липня та чому його треба відтермінувати – розповіли в ЄБРР та на енергопідприємствах.

Ринок електроенергії повноцінно має запуститись вже з 1 липня.

Втім, думки щодо його впровадження різняться. Одні говорять, що запуск буде успішним і його треба ініціювати вчасно, інші – що система критично не готова і це призведе до руйнівних наслідків.

Закон про ринок електроенергії парламентарі ухвалили ще два роки тому. Відтак, ціни буде регулювати не держава, а безпосередньо постачальник. Споживач вибиратиме постачальника залежно від якості і ціни.

Втім, держава не розробила необхідну низку підзаконних актів, які б регулювали купівлю-продаж енергії, та не протестувала систему.

Володимир Зеленський 10 червня вніс на розгляд до парламенту законопроект про відтермінування запуску ринку на один рік, щоб підготуватись і завершити реформу.

ЄБРР рекомендує не затягувати

Запуск енергетичного ринку був однією з умов міжнародних партнерів, втім зараз всі вони застерігають – запускати непідготовлений ринок небезпечно.

В Європейському банку реконструкції та розвитку рекомендують не поспішати. За додаткових три-шість місяців уряд має встигнути врегулювати законодавчі ініціативи та протестувати систему.

– Ми пропонуємо на незначний строк відкласти запуск. Можливо, в цей період запускати його в тестовому режимі для того, щоб забезпечити повноцінний і якісний старт, – стверджує Марина Петров, заступник директора ЄБРР.

Втім, затягувати надовго Петров не рекомендує.

– Чим довше ми відтермінуємо, тим складнішою стає ситуація на ринку енергетики. За нашим досвідом, коли стоїть завдання виконати якісь функції в короткі строки, вона здійсненна.

Монополія ринку

Одна з загроз запуску ринку – це неконтрольоване зростання цін через монополію ринку.

Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, пояснює, що базове навантаження електричної енергії забезпечують атомні електростанції, а це одна державна компанія – Енергоатом.

– Залежно від року вона виробляє 55-61% всієї електроенергії в країні.

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Покриття піків, наприклад, вечірнє споживання світла, забезпечується за рахунок двох інших компанії – приватної ДТЕК і державної Укргідроенерго.

– Ці три компанії забезпечують 90% вироблення електроенергії в країні, – зазначає експерт.

З’являється загроза інфляції

Якщо ціна на електроенергію подорожчає, найбільше це вплине на бізнес. Експерт дає невтішні прогнози щодо такого сценарію:

– Подорожчання електроенергії для бізнесу призведе до ланцюгової реакції. Бізнес стане менш конкурентноздатним, платитиме менше податків, буде інфляція і пізніше девальвація.

Він пояснює, якщо ціна зросте на 25-30%, то всі товари в країні автоматично стануть дорожчими.

Ринок відновлюваної енергетики стане вигідним

За відновлюваною енергетикою майбутнє. Рано чи пізно ресурси вичерпаються, а традиційна генерація електроенергії стане недоступною.

Цим пояснюється шалена популярність відновлюваної енергії у світі. Втім, експерти кажуть, що цього року тенденція набрала обертів і в Україні.

– У нас з цього року абсолютний бум. Я вважаю, що з початку нового року в енергетику України вкладено близько €2 млрд.

Гроші йдуть на будівництво сонячних, вітрових, біомасових, біогазових та гідроелектростанцій. Експерт прогнозує, що неконтрольоване зростання цін після запуску ринку може підвищити попит на зелену енергетику.

– За рахунок того, що запроваджується ринкова модель ціноутворення, ціни на електричну енергію з традиційних джерел так зростуть, що ніхто не скаржитиметься, що зелена енергія дорога.

Детальніше про загрози запуску ринку та погляди експертів дивіться у відеоінтерв’ю.