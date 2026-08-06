Украинские власти и энергетики уже сейчас призывают граждан готовиться к зиме. Причина – постоянная угроза новых российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Если атаки возобновятся, возможны перебои с электроснабжением и теплом. Но то, насколько комфортно украинцы переживут отопительный сезон, будет в значительной степени зависеть и от погоды.

Факты ICTV выяснили, что сейчас показывают сезонные прогностические модели и какой будет погода на зиму 2026-2027 в Украине.

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Какая будет погода на зиму 2026-2027: что сейчас показывают модели

До начала календарной зимы еще несколько месяцев, однако климатические модели уже дают первые сигналы о том, какой будет погода зимой 2026-2027.

Последние сезонные расчеты свидетельствуют, что одним из основных факторов, влияющих на погоду на зиму 2026-2027, станет Эль-Ниньо. Это природное явление, связанное со значительным потеплением поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

По данным Copernicus, к концу 2026 года Эль-Ниньо может стать одним из самых мощных за последние десятилетия. Но это совсем не означает, что Украину ждет теплая или, наоборот, очень холодная зима.

Дело в том, что Эль-Ниньо влияет на погоду не напрямую, а изменяет общую циркуляцию атмосферы. Именно поэтому одна зима при таком явлении может быть почти без морозов, а другая, наоборот, принесет несколько волн сильного похолодания.

Именно поэтому сейчас метеорологи не говорят о конкретных температурах, а оценивают общую картину, которая формируется в атмосфере.

Какие факторы будут определять погоду на зиму 2026-2027 в Украине

Кроме Эль-Ниньо, на погоду зимой в Украине будут влиять еще несколько важных процессов:

Активность атлантических циклонов. Если они будут преобладать, в Украину будет поступать более мягкий и влажный воздух. В таком случае чаще выпадает мокрый снег или дождь, а температура неоднократно переходит через ноль.

Не менее важным фактором остается полярный вихрь. Это обширная область холодного воздуха над Арктикой. Когда он остается сильным, холод в основном удерживается далеко на севере, а в Украину чаще поступает теплый атлантический воздух.

Если же полярный вихрь начнет ослабевать или изменит свою структуру, арктический воздух сможет значительно легче продвигаться на юг. В это время резко возрастает вероятность сильных похолоданий в Европе, в том числе и в Украине.

По предварительным оценкам, наибольшая вероятность таких изменений приходится именно на январь и февраль 2027 года.

Какой будет зима 2026-2027 в разных регионах Украины

На западе страны ожидается наиболее ощутимое влияние атлантических и средиземноморских циклонов. Поэтому погода будет часто меняться, а дожди будут переходить в снег и наоборот.

Наибольшими рисками могут стать сильный ветер, налипание мокрого снега, гололедица и колебания воды в реках. В Карпатах не исключают значительные снегопады.

Для центральных областей прогнозируют контрастную зиму с частыми оттепелями, которые будут сменяться непродолжительными периодами морозов. Именно здесь наибольшую опасность могут представлять гололедица, ледяной дождь, густые туманы и резкие перепады температуры, что осложнит ситуацию на дорогах.

На севере страны вероятность образования более устойчивого снежного покрова выше, в том числе при вторжении холодного арктического воздуха. В этот период возможны сильные снегопады, метели, ночные морозы и гололедица после оттепелей.

Южные области, по предварительным оценкам, могут пережить более мягкую зиму. Здесь чаще будут преобладать дожди и мокрый снег, однако во время кратковременных похолоданий возможны гололедица, сильный ветер и резкие изменения температуры.

Наиболее изменчивой ситуация может оказаться на востоке Украины. Именно здесь прогнозируют наибольшие температурные контрасты из-за чередования теплого воздуха с юга и холодных воздушных масс с востока или северо-востока. В результате возможны короткие, но ощутимые морозы, снегопады, метели и быстрые переходы к оттепели.

Будут ли сильные морозы зимой

Пока модели не показывают сценария, при котором морозы зимой 2026-2027 продлятся в течение нескольких недель подряд.

Базовым прогнозом пока остается относительно мягкая по средней температуре, но очень контрастная зима. Это означает, что после нескольких теплых дней с дождем температура может резко снизиться, пойдет снег, а затем снова вернется оттепель.

Именно из-за таких перепадов самой большой проблемой могут стать совсем не рекордные морозы, а гололедица, мокрый снег, сильный ветер и сложная ситуация на дорогах.

Однако полностью исключать ощутимые волны холода пока нельзя. Если зимой ослабнет полярный вихрь, Украина может получить одну или несколько морозных волн с существенным снижением температуры.

Погода на зиму 2026-2027: чего ждать в декабре

Предварительные сезонные модели свидетельствуют о том, что начало зимы может пройти под влиянием Атлантики.

В декабре вероятными остаются частые оттепели, дожди с мокрым снегом, туманы и сильный ветер во время прохождения циклонов. На дорогах возможно образование гололеда из-за резких колебаний температуры.

Устойчивый снежный покров в декабре пока прогнозируют преимущественно для Карпат, в то время как на большей части страны снег может неоднократно таять.

Каковой будет погода в январе и феврале 2027 года

Наибольшее внимание следует обратить на вторую половину зимы. Январь может стать переломным месяцем. Если циркуляция атмосферы изменится, Украина окажется в поле арктического воздуха. В таком случае возможны сильные морозы, снегопады и метели.

Если этого не произойдет, будет преобладать мягкая, влажная и ветреная погода с частыми оттепелями.

В феврале ситуация также может развиваться по двум сценариям. При первом сохранится влияние Атлантики с преобладанием плюсовой температуры и осадков. Во второй — сезон завершится еще одной волной похолодания со снегом и морозами.

Нынешний прогноз предварительный. Понять, какой будет погода на зиму 2026-2027 в Украине, можно ориентировочно в октябре.

Именно посреди осени станет понятнее, насколько мощным будет Эль-Ниньо, сохранится ли устойчивый полярный вихрь над Арктикой или начнет ослабевать, а также какова будет активность атлантических циклонов.

От сочетания этих факторов в значительной степени зависит, будут ли преобладать зимой оттепели и влажная погода, или Украина получит одну или несколько волн арктического воздуха со снегопадами и ощутимыми морозами.

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