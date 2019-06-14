Президент Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області три кандидатури на пост глави ОДА.
Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Львівської області і розповів про кандидатів на пост глави обласної державної адміністрації.
За його словами, наразі є три кандидати і він хотів би дізнатися думку людей про них.
– Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби, – написав президент.
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На посаду Зеленський запропонував:
- заступника генерального директора ПАТ ДТЕК Західенерго Дениса Шмигаля;
- директора компанії Еко-Оптіма Максима Козицького;
- голову західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського.
Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.
Джерело: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський