Президент Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області три кандидатури на пост глави ОДА.

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Львівської області і розповів про кандидатів на пост глави обласної державної адміністрації.

За його словами, наразі є три кандидати і він хотів би дізнатися думку людей про них.

– Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби, – написав президент.

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На посаду Зеленський запропонував:

заступника генерального директора ПАТ ДТЕК Західенерго Дениса Шмигаля;

директора компанії Еко-Оптіма Максима Козицького;

голову західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський