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Факти / Україна

Зеленський запропонував жителям Львівщини вибрати майбутнього главу ОДА

Президент Володимир Зеленський запропонував жителям Львівської області три кандидатури на пост глави ОДА.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Львівської області і розповів про кандидатів на пост глави обласної державної адміністрації.

За його словами, наразі є три кандидати і він хотів би дізнатися думку людей про них.

Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби, – написав президент.

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На посаду Зеленський запропонував:

  • заступника генерального директора ПАТ ДТЕК Західенерго Дениса Шмигаля;
  • директора компанії Еко-Оптіма Максима Козицького;
  • голову західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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