PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

ВНО 2019: сайт УЦОКО временно не работает

На информационных страницах участников ВНО 14 июня обнародованы результаты тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике, но сейчас сайт УЦОКО не работает из-за перезагрузки запросами.

ЗНО 2019

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 14 июня размещены результаты внешнего независимого оценивания по трем предметам – украинскому языку и литературе, математике и физике.

Однако пока выпускники не могут зайти на свои страницы – сайт временно не работает.

Читайте: ВНО 2019: ответы на тест по биологии

– Многие посетители пытаются зайти на свои страницы и делают множественные запросы к серверу. Как только количество посетителей уменьшится – сайт возобновит работу, – объяснили в УЦОКО.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения дополнительной сессии ВНО, которая будет проходить с 26 июня по 11 июля.

Источник: УЦОЯО

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка