На информационных страницах участников ВНО 14 июня обнародованы результаты тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике, но сейчас сайт УЦОКО не работает из-за перезагрузки запросами.

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 14 июня размещены результаты внешнего независимого оценивания по трем предметам – украинскому языку и литературе, математике и физике.

Однако пока выпускники не могут зайти на свои страницы – сайт временно не работает.

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– Многие посетители пытаются зайти на свои страницы и делают множественные запросы к серверу. Как только количество посетителей уменьшится – сайт возобновит работу, – объяснили в УЦОКО.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения дополнительной сессии ВНО, которая будет проходить с 26 июня по 11 июля.