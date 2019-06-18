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Факты / Украина

Донбасс и Крым – это Украина: о чем Зеленский планирует говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос поднимет в первую очередь во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Донбасс и Крым – это Украина: о чем Зеленский планирует говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

– Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина, – заявил Зеленский.

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Также он добавил, что Крым скоро вернется в состав Украины.

– Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины, – рассказал Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, что в  ближайшее время советники стран-членов Нормандского формата встретятся для подготовки переговоров.

Источник: Bild

Фото: Администрация Президента

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