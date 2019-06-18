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Факти / Україна / Політика

Зеленський бачить звільнення Криму і Донбасу через посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає посилення санкцій проти Росії єдиним важелем для звільнення окупованих Криму та Донбасу.

Санкції проти РФ

Володимир Зеленський наголосив, що лише через посилення санкцій, тобто дипломатичним шляхом, можливе звільнення окупованих територій та відновлення територіальної цілісності Україні.

– Якщо цей інструмент не працює, тоді механізм має бути розширений, – сказав глава держави.

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Водночас президент зазначив, що “ані суверенітет, ані територія, ані доля українського народу не стануть переговорною монетою у будь-якій мирній угоді”.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що під час можливої зустрічі з Володимиром Путіним насамперед порушить питання Донбасу і Криму.

Найближчим часом радники країн-членів нормандського формату зустрінуться для підготовки переговорів.

Джерело: BILD

Фото: Dreamstime

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