Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 июня прибыл из Парижа в Берлин с первым официальным визитом.

Программой визита Владимира Зеленского в ФРГ 18 июня предусмотрена встреча с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

С канцлером Ангелой Меркель официальная церемония встречи с военными почестями запланирована на 12.30.

После этого Зеленский и Меркель проведут рабочий обед.

Их совместная пресс-конференция – в 13.45.

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Далее в программе визита – встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и немецкими политиками.

Завершится поездка Зеленского в Германию ужином с руководством ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

Напомним, Ангела Меркель может обсудить с Владимиром Зеленским Северный поток-2.