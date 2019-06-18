Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 июня прибыл из Парижа в Берлин с первым официальным визитом.
Программой визита Владимира Зеленского в ФРГ 18 июня предусмотрена встреча с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.
С канцлером Ангелой Меркель официальная церемония встречи с военными почестями запланирована на 12.30.
После этого Зеленский и Меркель проведут рабочий обед.
Их совместная пресс-конференция – в 13.45.
Читайте: Остановить РФ и Северный поток-2: Зеленский встретился с Дудой
Далее в программе визита – встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и немецкими политиками.
Завершится поездка Зеленского в Германию ужином с руководством ведущих немецких компаний, работающих в Украине.
Напомним, Ангела Меркель может обсудить с Владимиром Зеленским Северный поток-2.