Слідча комісія у Нідерландах озвучила нові результати роботи у справі катастрофи рейсу MH17, яка сталася у 2014 році на сході України.

Катастрофа рейсу MH17, яка сталася над Донбасом у 2014 році, продовжує розслідуватися Об’єднаною слідчою групою, яка працює у Нідерландах.

Сьогодні, 19 червня, було оголошено нові результати її роботи. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію, озвучену спершу родинам загиблих у літаку, потім громадськості.

Прокуратура Нідерландів висунула підозри у здійсненні теракту чотирьом підозрюваним. Серед них троє росіян – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов, а також один українець – Леонід Харченко.

Синхронно з цим Служба безпеки України також оголосила підозри цим особам.

Нідерланди направлять запити до РФ і України з проханням допитати підозрюваних у справі катастрофи MH17.

Зі свого боку генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що один із підозрюваних у пособництві у скоєнні теракту, громадянин України Леонід Харченко, знаходиться на тимчасово окупованій території, і в разі його затримання і засудження голландським судом вирок буде виконуватися на території України.

Головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке знову заявив, що слідство встановило, що Російська Федерація надала зенітну установку, яка була використана, щоб збити МН17.

Слідство заявляє, що інформація, яку надає Російська Федерація щодо Буку і ракети є недостатньою і не задовольняє потреби слідства.

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Українська сторона зі свого боку заявила, що передає Нідерландам усю зібрану інформацію про катастрофу МН17.

Генпрокурор Юрій Луценко порадив росіянам, причетним до аварії авіалайнера рейсу МН17, отримати статус свідка під захистом. Також він заявив, що наступними підозрюваними слідства будуть особи від солдатів ЗС РФ до вищого військово-політичного керівництва Росії.

Визначено дату суду в справі про катастрофу MH17 – його початок призначено на 9 березня 2020 року у Гаазі. За прогнозами, суд над підозрюваними у причетності до теракту може тривати рік.

Нагадаємо, 17 липня в небі над Донецькою областю сталася катастрофа літака Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу Бук. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.