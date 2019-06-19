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Факты / Украина / Общество

Поступление в ВУЗ без ВНО 2019: кто имеет право

В 2019 году поступить в высшие учебные заведения по итогам собеседования смогут три категории поступающих, по результатам экзаменов – почти 10.

ЗНО 2019

На сайте МОН в разделе Вступительная кампания 2019 выписаны категории абитуриентов, имеющих право на льготное поступление, то есть не по результатам ВНО.

В частности, право на поступление в ВУЗ по собеседованию имеют:

  1. лица с инвалидностью вследствие войны;
  2. некоторые категории граждан, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и которым право на получение таких льгот предоставлено законом;
  3. лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение.

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Право на поступление по результатам экзаменов имеют:

  1. лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий;
  2. дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки;
  3. лица, которым по решению регламентной комиссии отказано в регистрации для участия в ВНО в 2019 году из-за невозможности создания специальных условий;
  4. лица, в 2019 году не принимавшие участие в основной или дополнительной сессиях ВНО по определенным предметам из-за наличия заболевания или патологического состояния, указанного в Перечне заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения внешнего независимого оценивания;
  5. лица, проживающие на временно оккупированной территории (не зарегистрированные как внутренне перемещенные лица) или переселились из нее после 1 января 2019;
  6. граждане Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции (на период ее проведения), территория осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (на период их осуществления), территория населенных пунктов на линии соприкосновения или переселившиеся из нее после 1 января 2019;
  7. лица, уволенные с военной службы (в том числе демобилизованные), начиная с 1 декабря 2018;
  8. граждане Украины, которые в год поступления получили полное общее среднее образование за рубежом (при условии вступления на контракт).

Одна из новаций вступительной кампании 2019 – правом перевестись на бюджет теперь смогут воспользоваться и дети из многодетных семей, однако их конкурсный балл должен быть меньше проходного не более чем на 15 баллов.

К слову, ранее экспертная комиссия назвала  порог тестов ВНО по физике, математике и украинскому языку.

Источник: Минобразования

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