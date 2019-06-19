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Факти / Україна / Суспільство

Вступ до ВНЗ без ЗНО 2019: хто має право

У 2019 році вступити до вищих навчальних закладів за підсумками співбесіди зможуть три категорії вступників, за результатами іспитів – майже 10.

ЗНО 2019

На сайті МОН у розділі Вступна кампанія 2019 виписані категорії вступників, які мають право на пільговий вступ, тобто не за результатами ЗНО.

Зокрема, право на вступ до ВНЗ за співбесідою мають:

  1. особи з інвалідністю внаслідок війни;
  2. деякі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і яким право на отримання таких пільг надано законом;
  3. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.

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Право на вступ за результатами іспитів мають:

  1. особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;
  2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
  3. особи, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО у 2019 році через неможливість створення спеціальних умов;
  4. особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певних предметів через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  5. особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 1 січня 2019 року;
  6. громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 1 січня 2019 року;
  7. особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), починаючи з 1 грудня 2018 року;
  8. громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (за умови вступу на контракт).

Одна із новацій вступної кампанії 2019 – правом перевестися на бюджет тепер зможуть скористатися й діти з багатодітних родин, проте їхній конкурсний бал має бути менший від прохідного не більш ніж на 15 балів.

До слова, раніше експертна комісія назвала поріг тестів ЗНО з фізики, математики та української мови.

Джерело: Міносвіти

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